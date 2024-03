Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern in Krumbach

Fördervereine des Krankenhauses Krumbach und der Rettungsdienst Krumbach profitieren von den erlösen des Konzerts in der Maria Hilf Kirche.

Am Mittwoch, 8. Mai, um 19 Uhr lädt der Lions-Club Mittelschwaben zu einem Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern in die Pfarrkirche Maria Hilf in Krumbach ein. Der gesamte Erlös kommt den Fördervereinen des Krankenhauses Krumbach und dem Rettungsdienst Krumbach zu Gute.

Das Polizeiorchester Bayern präsentiert im Rahmen seines Benefizkonzertes in der Maria Hilf-Kirche Krumbach Werke von der neu erscheinenden CD Versöhnung. Mit dieser CD präsentiert das Polizeiorchester Bayern einen Tonträger, der mit ausgewählten Werken die Kraft der Versöhnung zelebriert. Das Konzert eröffnet die Europahymne aus der Feder von Ludwig van Beethoven. Die Komposition dient dabei als Symbol für das Ideal einer Gesellschaft, die sich gemeinsam für Frieden und Gleichberechtigung einsetzt. Maslankas Hymn for World Peace zeigt in einem klangintensiven Werk, wie der Weg zum Frieden bei jedem Einzelnen beginnt und der Anfang von etwas Großem sein kann. James Barnes‘ Dritte Sinfonie, auch bekannt als Die Tragische, vertont auf einfühlsame und persönliche Weise den Weg von Trauer und Angst zur Versöhnung mit dem Leben und seinen Schicksalsschlägen. Freedom Above All aus Thomas Doss‘ Symphony for Freedom feiert die Freiheit mit intensiven Klängen als ein Bekenntnis zum Leben. Die Komposition greift dabei die Ode an die Freude auf und schließt somit den Kreis zur Europahymne.

Das Polizeiorchester Bayern ist das professionelle sinfonische Blasorchester der Bayerischen Polizei. Es besteht aus 45 studierten Berufsmusikerinnen und -musikern aus siebzehn Nationen und versteht sich als Bindeglied zwischen Polizei und Bürgern. Seit 2006 steht der Klangkörper unter der Leitung des Generalmusikdirektors der Bayerischen Polizei Professor Johann Mösenbichler. Im Dienst der guten Sache spielt das Polizeiorchester Bayern jährlich bis zu 50 Benefizkonzerte zu sozialen, karitativen und kulturellen Zwecken in ganz Bayern.

Die Tickets ab sofort sind im Vorverkauf bei den Mittelschwäbischen Nachrichten und an der Abendkasse erhältlich.

