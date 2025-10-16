Bergtour auf die Lailachspitze

Bei bestem Bergwetter machte sich eine Gruppe des Alpenvereins auf den Weg nach Österreich, um beginnend in Rauth zuerst über Fahrwege dann durch einen Tobel, dem Ziel, der Lailachspitze entgegenzusteigen. Die letzten Meter zum Grat war leichte Kraxelei angesagt. Dann ging es über den Grat zum Gipfel der Lailachspitze, die mit 2274 Meter die höchste der Vilsalpseegruppe ist. Bei herrlicher Aussicht und guter Brotzeit genossen alle den Gipfel. Nach der anschließenden Überschreitung ging es vorbei an den Luchsköpfen, um das östliche Lachenjoch zu erreichen. Nun ging es über den Dillinger Weg zurück nach Rauth. Nach 24,5 Kilometer und 1580 Höhenmeter ging eine anstrengende, aber tolle Tour zu Ende.

