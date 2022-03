19 Mal Note 1,0 im Beruflichen Schulzentrum Krumbach und Günzburg

224 Schüler und Schülerinnen haben in Krumbach und Günzburg am beruflichen Schulzentrum ihren Abschluss gemacht.

Das Staatliche Berufliche Schulzentrum Günzburg mit Außenstelle Krumbach verabschiedete 224 Absolventen und Absolventinnen. Von 24 der besten Absolventen und Absolventinnen mit einem Schnitt besser als 1,5 erhielten 19 die Traumnote 1,0 im Abschlusszeugnis. Alle 24 durften sich über einen Preis für ihre hervorragenden Leistungen freuen. Durch die Regierung von Schwaben als Schulbeste ausgezeichnet wurden Chiara Ketterle, Kauffrau im Gesundheitswesen an den Kreiskliniken Günzburg-Krumbach und Timo Schiller, Kfz-Mechatroniker Pkw-Technik im Autohaus Landherr Thannhausen.

Oberstudiendirektor Martin Neumann verabschiedete im kleinem Rahmen, zusammen mit der stellvertretenden Landrätin Monika Wiesmüller-Schwab die Preisträger und Preisträgerinnen am Standort Günzburg. Schulleiter Martin Neumann zollte in seiner Rede großen Respekt und Anerkennung für das Engagement und attestierte: „Mit Ihrer abgeschlossenen Berufsausbildung sind Sie für Ihre berufliche Zukunft ausgezeichnet vorbereitet.“ Zur gleichen Zeit wurden Absolventen und Absolventinnen von Außenstellenleiter Walter Müller in Krumbach würdig in das Berufsleben verabschiedet. Er beglückwünschte sie zu ihrem Erfolg, der Begabung, Interesse und vor allem stetige Leistungsbereitschaft voraussetzt.

Ausbildung zur Fachkraft Qualitätsmanagement im Berufsschulzentrum

246 Auszubildende des Berufsschulzentrums haben ihre Berufsabschlussprüfung in den Berufen der Kraftfahrzeug-, Metall- und Bautechnik, sowie des Berufsfelds Wirtschaft und Verwaltung absolviert. Die TÜV-SÜD-Akademie Augsburg bildet seit einigen Jahren Schüler und Schülerinnen zur Qualitätsmanagement-Fachkraft (QMF-TÜV) im Berufsschulzentrum aus. In diesem Jahr haben 13 am Kurs teilgenommen.

Das Staatliche Berufliche Schulzentrum Günzburg mit den Berufsschulen in Günzburg und Krumbach und den Berufsfachschulen Krumbach besuchen derzeit circa 1700 Schüler und Schülerinnen. Die Ausbildung in den verschiedenen Berufen dauert 2, 3 oder 3 ½ Jahre. Zum Schulhalbjahr verlassen 246 Berufsschüler und Berufsschülerinnen aus zwölf Ausbildungsrichtungen die Schule. Zusammen mit dem Berufsabschluss konnten 106 Absolventen und Absolventinnen auch der „Mittlere Schulabschluss“ verliehen werden. Hierzu sind ein mindestens befriedigender Notendurchschnitt und der Nachweis eines fünfjährigen erfolgreichen Englischunterrichtes notwendig. (AZ)