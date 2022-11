Für Besucher der Krumbacher Kunstnacht gibt es ein besonderes Schmankerl

Am Samstag findet wieder die Krumbacher Kunstnacht statt. An 16 Stationen ist in der Stadt einiges geboten. Manche Künstler stellen auch am Sonntag noch aus.

Am Samstag, 19. November, findet wieder die Krumbacher Kunstnacht statt. An 16 Stationen ist dann in der Stadt einiges geboten. Die Menschen können durch die Stadt gehen und stoßen dabei immer wieder auf eine Station, an der Künstlerinnen und Künstler ihre Werke zeigen dürfen, die von Malerei in verschiedenen Techniken über Fotografie und Skulptur bis hin zu Installationen reichen. In den vergangenen Tagen wurden viele Infoflyer in der Stadt und der umgebenden Region ausgelegt.

Künstlerische Preise werden an der Krumbacher Kunstnacht verlost

Diesmal haben sich einige der beteiligten Künstler zusätzlich etwas Besonderes für die Besucherinnen und Besucher einfallen lassen. Besucherinnen und Besucher der Tagesstätte für seelische Gesundheit im ehemaligen Café Zott haben auf Anregung von Christine Bayerl für jede Kunststation einen Stempel angefertigt. "KRU KU NA 22" ist handgeschnitten dann als Abdruck zu sehen – eine Abkürzung, die in der Tagesstätte verwendet wird, wenn man über die Kunstnacht spricht. Denn auch hier macht man als eine Station der Kunstnacht mit.

Kunstnachtgäste können eine Stempelkarte erhalten, auf der sie die Künstlerinnen und Künstler abstempeln lassen, an welchen Stationen sie vorbeigeschaut haben. Diese Karten werden dann eingesammelt beziehungsweise bis Sonntag, 20. November, im Briefkasten des Mittelschwäbischen Heimatmuseums in Krumbach eingeworfen. Aus ihnen werden Gewinner gezogen, die als Preis ein von den Kunstschaffenden geschaffenes Kunstwerk erhalten, das diese für die Verlosung zur Verfügung gestellt haben.

Die zu verlosenden Kunstwerke werden in der Kunstnacht im Heimatmuseum ausgestellt, sodass die Kunstnachtgäste vorab einen Blick darauf werfen können. Die Kunstnachteröffnung findet in diesem Jahr erstmals im Heimatmuseum statt, nachdem sich die Vermögensverwaltung Glogger & Partner im Alten Rathaus am Marktplatz in Krumbach aus der langjährigen Beteiligung an der Krumbacher Kunstnacht zurückgezogen hat. Dort hatte die Eröffnung lange Jahre stattgefunden. Beginn der Eröffnung ist um 17 Uhr. Sie ist öffentlich und jedermann "ist herzlich eingeladen", so Museumsleiterin Anita Roth. Auch beteiligte Künstlerinnen und Künstler werden zugegen sein, bevor sie dann ab 18 Uhr ihre eigenen Stationen in der Stadt öffnen. Die Teilnehmenden an der Kunstverlosung müssen jedoch in der Kunstnacht kein "Rennen" veranstalten, um alle Stationen für eine Teilnahme zu erleben. Jeder und jede, die einen einzigen Stempel auf der Karte abgegeben haben, sind im Lostopf dabei. Die Stempelkarten erhalten Interessierte in der Kunstnacht im Heimatmuseum oder an den verschiedenen Kunststationen.