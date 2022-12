Krumbach

vor 18 Min.

Betreuung wird teurer: Krumbach erhöht die Kita-Gebühren

Plus Eltern müssen in Krumbach bald mehr für die Kinderbetreuung zahlen. Welche Beiträge ab September 2023 gelten und in welche bedeutenden Projekte die Stadt investiert.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Inflation und Kostendruck machen sich mittlerweile auch im Kita-Bereich massiv bemerkbar. Die Stadt Krumbach hat sich entschlossen, die Kita-Gebühren zum September 2023 zu erhöhen. So liegt etwa der Betrag für Kinder von drei bis sechs Jahren bei einer täglichen Betreuungszeit von sechs bis sieben Stunden ab dem 1. September 2023 bei monatlich 140 Euro. Bislang sind es 130 Euro. Der Durchschnitt in Bayern liegt bei 120,33 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen