Betrüger haben mit Enkeltrick in Krumbach wieder Erfolg

Für angebliche Möbelkäufe der angeblichen Tochter überwies eine 63-Jährige aus Krumbach 1600 Euro auf ein ausländisches Konto.

Am Samstag ist bei der Polizeiinspektion Krumbach erneut ein erfolgreicher Betrug im Zusammenhang mit dem Phänomen Enkeltrick angezeigt worden. Das meldet die Polizei in ihrem jüngsten Bericht. Es handelte sich diesmal um eine abgewandelte Version. Wie bereits mehrfach berichtet, meldete sich auch dieses Mal die unbekannte Täterin per Whatsapp bei der 63-jährigen Geschädigten und gab sich als deren Tochter aus.

Betrug per Whatsapp in Krumbach: Polizei warnt vor der Masche

Es wurden zwei Überweisungen für Möbelkäufe erbeten. Die erste Überweisung auf ein Konto in Litauen in Höhe von 1600 Euro wurde von der Geschädigten ausgeführt. Erst danach bemerkte sie den Betrug. Die zweite Überweisung in Höhe von 2800 Euro wurde nicht mehr getätigt. Die Täterin meldete sich mit einer deutschen Mobilfunknummer. Zum wiederholten Male warnt die Polizei vor dieser Betrugsmasche und bittet darum, bevor Geld auf ein fremdes Konto überwiesen wird, mit dem Begünstigten Kontakt aufzunehmen. (AZ)