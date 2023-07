Betrüger verschafft sich Übersicht über das Konto eines Mannes

Ein Telefonbetrüger ruft einen 39-Jährigen im Raum Krumbach an und behauptet, dieser müsse auf einer Internetseite ein neues Konto eröffnen, da sein altes gehackt worden sei.

Ein 39-jähriger Mann hat am Donnerstag einen Telefonanruf von einem unbekannten Täter bekommen, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Dieser gab laut Polizeibericht an, dass das Konto des Mannes gehackt worden sei. Der 39-Jährige sollte jetzt eine App installieren und ein Konto auf einer Internetseite eröffnen. Dem kam der Geschädigte nach und der unbekannte Täter konnte sich so Übersicht über das Konto verschaffen. Weiter wurde der 39-Jährige überredet, 2000 Euro zu überweisen, was der Täter durch den erlangten Zugang nachverfolgen konnte. Die Polizei Krumbach ermittelt nun aufgrund dieses Betrugsfalls. (AZ)