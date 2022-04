Betrüger wollen mit Anwaltsschreiben in Krumbach Geld eintreiben

Mit mehreren falschen Anwaltsschreiben wollen Betrüger die Menschen in Krumbach zu Zahlungen nötigen. Was die Polizei dazu sagt.

Am Freitag sind bei der Polizeiinspektion Krumbach mehrere Betrugsfälle zur Anzeige gebracht worden. Bei der Betrugsmasche handelt es sich um ein Mahnschreiben einer Anwaltssozietät. Die Empfänger des Mahnschreibens hätten an einer Lotterie teilgenommen und nun sei eine Forderung in Höhe von 289,50 Euro offen. Bei diesen Mahnschreiben handelt es sich nach derzeitigem Stand um Fälschungen.

Falsche Anwaltsschreiben in Krumbach: Betrüger nicht erfolgreich

Alle Mitteiler erkannten den Betrug, sodass es zu keinem Schaden kam. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche. Es ist ratsam, bevor in solch einem Fall finanzielle Verfügungen getroffen werden, mit Verwandten oder Freunden Rücksprache zu halten oder sich an die Polizei zu wenden, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)