Betrügerische Handwerker fordern 500 Euro für Entfernung eines Wespennests

Eine 37-Jährige hat am Montag gegen 15.30 Uhr online eine Firma aus Frankfurt kontaktiert, um an einem Anwesen in der Mindelheimer Straße ein Wespennest entfernen zu lassen. Doch sie geriet an die Falschen. Wie die Polizei Krumbach berichtet, wurde vorab ein Anfahrtspreis in Höhe von 69 Euro vereinbart. Es kamen zwei männliche Personen, ohne die erforderliche Ausrüstung, und traten laut Angaben der Geschädigten sehr unprofessionell auf. Ein Firmenfahrzeug sei auch nicht erkennbar gewesen. Nach Begutachtung forderten die beiden Männer 300 Euro für die Entfernung. Nachdem die 37-Jährige kurz Rücksprache gehalten hatte, forderten die Männer 500 Euro. Dies lehnte sie ab, musste jedoch die Anfahrtskosten in Höhe von 69 Euro und zusätzlich die Mehrwertsteuer bezahlen. Die geforderten 82 Euro bezahlte sie mit einer Bankkarte. Zu den Personen und dem Fahrzeug konnte die Geschädigte keine näheren Angaben machen. (AZ)

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wespennest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Frankfurt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis