Betrug: Kreditkarte einer 61-Jährigen wird missbraucht

Frau meldet Betrug bei der Polizei. Es geht um vier Transaktionen in einer Gesamthöhe von 270 Euro.

Eine 61-jährige Frau erschien am Freitag bei der Polizeiinspektion Krumbach und erstattete Strafanzeige wegen Betrugs. Die Frau erhielt laut Polizei auf ihrem Handy eine SMS ihrer Hausbank, dass mit ihrer Kreditkarte insgesamt vier Transaktionen über insgesamt 270 Euro getätigt wurden, welche von der Geschädigten jedoch nicht veranlasst worden waren. Wie der bislang unbekannte Täter an die Kreditkartendaten der Geschädigten gekommen ist, ist bislang unklar. Einen weiteren Betrugsfall meldet die Polizei aus Thannhausen. Am Freitag bestellte ein 37-jähriger Geschädigter über den Facebook-Marketplace einen Trennschleifer und überwies den geforderten Betrag über 175 Euro per Online-Überweisung auf ein Girokonto. Die Ware wurde jedoch nicht geliefert. (AZ)