Betrunkener baut in Krumbach beim Ausparken Unfall

Am Samstag hat ein 42-jähriger Pkw-Fahrer beim Rückwärtsausparken in Krumbach ein anderes geparktes Fahrzeug beschädigt. Die 28-jährige Fahrzeughalterin befand sich zum Unfallzeitpunkt in der Nähe und konnte den Zusammenstoß akustisch wahrnehmen. Während der polizeilichen Aufnahme konnte beim Unfallverursacher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest hatte ein Ergebnis von rund zwei Promille, berichtet die Polizei. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols. (AZ)

