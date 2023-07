Betrunkener fährt in Krumbach in einen Graben

Bei einem Unfall in Krumbach entsteht ein Schaden von rund 1800 Euro. Was den Fahrer nun erwartet.

Zu einem Unfall kam es am Freitag, gegen 15.30 Uhr kam es auf der Staatstraße 2024 in Krumbach. Ein 40-Jähriger Pkw-Fahrer kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen. Der Fahrer kann laut Bericht der Polizei kurz danach wieder zurück auf die Fahrbahn lenken, kommt hierbei aber nach links von der Straße ab und bleibt in einem Graben stehen. Die Polizeibeamten vor Ort konnten beim Fahrer Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Test erbrachte laut Polizei einen strafbaren Alkoholwert. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 1800 Euro, verletzt wurde niemand. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und den Entzug der Fahrerlaubnis. (AZ)