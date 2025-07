Betrunkener Radler zeigt der Polizei den Hitlergruß

Am Samstag ist gegen 23.40 Uhr bei der Polizei in Krumbach eine Mitteilung über einen gestürzten, eventuell verletzten Fahrradfahrer eingegangen. Vor Ort konnte die Streifenwagenbesatzung jedoch keinen Fahrradfahrer antreffen, heißt es im Polizeibericht. Aufgrund der guten Personenbeschreibung der Anruferin steuerte die Streifenwagenbesatzung eine Wohnanschrift an, musste aber auch von dort unverrichteter Dinge wieder weg abrücken. Beim Wegfahren kam den Beamten der gesuchte Fahrradfahrer auf dem Rad entgegen.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert, der über dem zulässigen Grenzwert für Fahrradfahrer von 1,6 Promille liegt. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Während der Kontrolle und der Blutentnahme rief der 29-Jährige mehrfach „Heil Hitler“ und zeigte den Hitlergruß. Der 29-Jährige muss sich nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und des Verwendens von verfassungswidrigen Kennzeichen stellen. (AZ)