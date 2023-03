Betrunkener schlägt vor Krumbacher Bar gegen Glasschaukasten

Wegen einer Sachbeschädigung ermittelt die Polizei in Krumbach. Ein Betrunkener schlug gegen einen Glasschaukasten vor einer Bar.

Am späten Samstagabend schlug ein alkoholisierter 37-jähriger Mann um etwa 22.15 Uhr mit der Faust gegen einen Glasschaukasten, der vor einer Bar am Marktplatz in Krumbach angebracht ist. Dadurch wurde dieser beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro. Der Täter verletzte sich leicht, berichtet die Polizei. (AZ)