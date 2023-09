Betrunkener spricht elfjährigen Schüler an, Polizei sucht Zeugen

Bereits vor über einer Woche soll sich der Vorfall vor einer Krumbacher Schule ereignet haben. Die Polizei sucht den bislang Unbekannten und bittet um Hinweise.

Bereits am Mittwoch, 20. September hat sich in der Zeit von etwa 12.45 bis 13 Uhr in der Jochnerstraße in Krumbach unweit der Schule ein Vorfall ereignet, über den die Polizei nun berichtet. Ein elfjähriges Kind wurde von einem erwachsenen Mann angesprochen, der offensichtlich erheblich betrunken war. Es kam laut Polizei zu einer Auseinandersetzung des Mannes mit dem Kind. Der bislang Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 55 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, extrem schlank und hager. Er hat auffällig blondes, kurzes Haar, das an den Seiten abrasiert war.

Betrunkener streitet sich mit Schulkind: Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Er trug einen schwarzen Ring in der Nase sowie mehrere Ohrpiercings. Des Weiteren hatte er eine kleine Narbe im Gesicht. Am Tattag trug er ein T-Shirt sowie eine schwarze Arbeitshose mit Flecken sowie Arbeitsschuhe. Der Mann sprach Deutsch. Wer kennt die Person? Zeugen des Vorfalles oder Personen, die den Mann kennen, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)