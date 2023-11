Krumbach

15:07 Uhr

Betrunkener will Arbeitsschuhe klauen in Krumbach

Wegen eines dreisten Ladendiebstahls ermittelte die Polizei gegen einen Mann in Krumbach.

Ein Wohnsitzloser wollte mit neuen Schuhen den Laden in der Bahnhofstraße in Krumbach verlassen, doch es kam anders. Was die Polizei berichtet.

Am frühen Montagnachmittag betrat ein stark alkoholisierter 54-jähriger Mann einen Verbrauchermarkt in der Bahnhofstraße und wollte dort Arbeitsschuhe im Wert von etwa 23 Euro entwenden, indem er diese im Laden anzog und anschließend den Laden damit verlassen wollte. Er wurde jedoch dabei beobachtet und angehalten. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde mit der Staatsanwaltschaft Kontakt aufgenommen und nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. (AZ)

