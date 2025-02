Betrunkener will vor Polizeikontrolle davonlaufen

Wegen seiner auffälligen Fahrweise hat die Polizei Krumbach am Freitagabend einen Autofahrer kontrolliert. Die Beamten hielten den Mann gegen 20.45 Uhr in der Raunauer Straße an. Bei dem 24-jährigen Fahrer stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Nach dem Alkoholtest versuchte der 24-Jährige zu Fuß von der Kontrolle wegzulaufen. Die Polizisten konnten ihn jedoch nach kurzer Strecke wieder einholen und festhalten. Auf der Dienststelle wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den Fahrer erwarteten nun eine Anzeige. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizeikontrolle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alkoholtest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis