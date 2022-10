Bezirkskliniken kaufen Café Zott in Krumbach

Die Tagesstätte von „Wohnen und Fördern“ in Krumbach wird erweitert, weil jetzt zusätzliche Räume zur Verfügung stehen.

Die Bezirkskliniken Schwaben haben die Immobilie „Café Zott“ in Krumbach erworben. Dort befindet sich eine Tagesstätte von „Wohnen und Fördern“, des außerklinischen Bereichs des Gesundheitsunternehmens. Über den Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart worden.

Einige Räume werden umgebaut

„Café Zott“ in Krumbach ist Anfang 2012 in Betrieb gegangen. Die Räumlichkeiten, die sich in der Stadtmitte von Krumbach in einem Wohn- und Geschäftshaus befinden, wurden von der Familie Zott für zehn Jahre angemietet. Hierbei handelt es sich um ehemalige Ladenräume mit 174 Quadratmetern Nutzfläche. Nach nun zehn Jahren stand die Entscheidung an: weiter mieten oder – wenn möglich – kaufen.

Die Familie Zott entschloss sich letztlich zum Verkauf, der Verwaltungsrat der Bezirkskliniken unter Leitung von Bezirkstagspräsident Martin Sailer stimmte diesem zu. Am 11. April 2022 wurde vor dem Notar der Kaufvertrag der Immobilie, einschließlich ehemaliger Backstube (90 Quadratmeter) und sechs Stellplätzen am Gebäude, durch Vorstandsvorsitzenden Stefan Brunhuber und Rosina Zott unterzeichnet.

Der Tagesstätte stehen nun zusätzliche Räume der ehemaligen Backstube zur Verfügung, welche zeitnah umgebaut werden sollen. Wie Gerhard Becker, Geschäftsleiter von Wohnen und Fördern und Einrichtungsleitung Günzburg, mitteilt, soll hier ein zusätzlicher Gruppenraum für ein Zuverdienst-Projekt entstehen, für welchen es in der bestehenden Tagesstätte zu eng ist. Ferner ist ein schon lange benötigter Büro- und Gruppenraum für das ambulant betreute Wohnen geplant, welches insbesondere in der Region Krumbach einen stetig steigenden hohen Zulauf erfährt. (AZ)