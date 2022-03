Bierfilze und Miniaturschuhe: Krumbacher Heimatmuseum zeigt Sammlerstücke

Das Heimatmuseum startet am 7. April mit einer Ausstellung von Sammelstücken. In diesem Jahr ist aber noch mehr geplant, auch Legosteine spielen eine Rolle.

Sammeln bedeutet für viele Menschen Freude und auch Leidenschaft. So hatte Anita Roth, die Leiterin des Krumbacher Heimatmuseums, die Idee, Sammlern aus der Region in ihrer ersten Ausstellung in diesem Jahr die Möglichkeit zu geben, ihre Sammlungen einem breiten Publikum zu präsentieren. Roth begutachtete zahlreiche Sammlungen und präsentiert nun einige, die in die Räumlichkeiten des Museums passen. So findet ab dem 7. April die Ausstellung "Bewahre! Was Sammler sammeln" statt. Unter den Sammlungen befindet sich Spannendes und auch Skurriles. Unter anderem gibt es Bierfilze, alte Schallplatten, Unterwasserkameras und Miniaturschuhe zu sehen. Der Besucher erkennt: Dem Sammler sind keine Grenzen gesetzt.

Bis mindestens 2. April gilt im Museum noch die 3G-Regel. Coronabedingt findet keine Eröffnungsveranstaltung am Vorabend statt, da ist Museumsleiterin Anita Roth vorsichtig. Dafür findet am 7. April ein Soft-Opening von 14 bis 18 Uhr statt. Das Museum kann an diesem Nachmittag kostenfrei besucht werden. Anita Roth und einige der ausstellenden Sammler stehen den Gästen für Fragen zur Verfügung. "Je nachdem, wie sich alles coronamäßig noch entwickelt, behalte ich dieses Soft-Opening für weitere Veranstaltungen bei. Ich hoffe aber doch, dass ab April alles gelockert und die nächste Ausstellung wieder mit einer Vernissage eröffnet werden kann. Zwischen November und Februar war es hier eher ruhig. Da hatten wir nur die Dauerausstellung", erläutert Roth.

Sechs Ausstellungen im Heimatmuseum Krumbach

Insgesamt bietet das Museum sechs Ausstellungen an. Am dritten Maiwochenende folgt eine weitere Ausstellung über bunte Steine, nämlich Legosteine. Im Juli findet Kult-Kunst statt. Im September kommt im Rahmen des Literaturherbstes die Ausstellung "Mundartdichtung in Mittelschwaben". Im Oktober folgen "Stadtansichten" und zum Ende des Jahres hoffentlich wie gewohnt die Krippenschau. Anita Roth freut sich sehr, dass sie wieder Ausstellungen anbieten kann, und hofft auf viele Besucher.

Darüber hinaus bietet das Museum während des ganzen Jahres Events an, zum Beispiel für Kinder die "Schule der Phantasie", die monatlich im Museum stattfindet. Eine Osterführung für Kinder mit Eiersuchen und Basteln ist für den Palmsonntag sowie Montag und den Dienstag darauf geplant. Auch eine Aufführung der Theaterwerkstatt Augsburg, eine Fotoaktion (Bürger können sich fotografieren lassen) und zwei Autorenlesungen (Literaturherbst) sind im Angebot. Es ist also für ein buntes Programm im Heimatmuseum gesorgt. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Das vollständige Angebot des Mittelschwäbischen Heimatmuseums findet man auf dessen Internetseite.