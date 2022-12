Krumbach

06:00 Uhr

Bilder erzählen in dieser Kunstausstellung Geschichten

Hilde Anleitner stellt gemeinsam mit Tina Müller in Krumbach aus.

Plus Hilde Anleitner, die Leiterin des Wertstoffhofs, stellt gemeinsam mit Tina Müller ihre Kunst in Krumbach aus. Jedes Bild erzählt eine eigene Geschichte.

Die Künstlerin, die im Stadel der Hammerschmiede Weißhaupt in Krumbach derzeit ihre Bilder ausstellt, kennt eigentlich jeder Ansässige. Hilde Anleitner, die Leiterin des Wertstoffhofs Krumbach. Handwerklich-künstlerisch gearbeitet hat sie schon seit ihrer Jugendzeit und begonnen mit einer Wachsbildner-Lehre bei der Firma Morsa Wachswarenfabrik in Krumbach. Nach ihrer Ausbildung machte sie die Meisterprüfung im Wachszieher-Handwerk und arbeitete insgesamt 30 Jahre in diesem Metier, machte aber noch mehr.

