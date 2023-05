Blechschaden: Fahrerflucht auf Krumbacher Parkplatz

Nach einem Blechschaden auf einem Parkplatz in Krumbach flüchtet der Unfallverursacher. Doch es gibt eine Videoaufnahme.

Am Samstag parkte ein 61-jähriger Mann sein Auto über Nacht auf dem Penny Parkplatz Krumbach. Als er am nächsten Tag zurückkehrte, bemerkte er einen frischen Unfallschaden an der Fahrertür. Da an der Anstoßstelle deutliche Wischspuren erkennbar sind, muss der Unfall auch bemerkt worden sein, teilte die Polizei mit. Trotzdem hinterließ der Verursacher keine Nachricht. Die Beamten der Polizei Krumbach konnten eine Videoaufnahme sicherstellen, auf der der Unfallhergang zu sehen ist. Jetzt wird nach der Identität des Verursachers ermittelt. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro taxiert. (AZ)