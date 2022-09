"Blechverrückt" begeistert im Festzelt mit traditioneller Blasmusik

Plus Die sieben Musiker heben sich von der aktuellen Partymusik ab und bekommen für ihren Auftritt im Krumbacher Festzelt großen Applaus.

Sieben Musiker aus Bayerisch-Schwaben sind verrückt nach Blechmusik - also nennen sich die jungen Künstler ganz einfach "Blechverrückt". Am Mittwochabend waren sie im Krumbacher Festzelt zu Gast, um echte und zünftige Blasmusik zum Besten zu geben.