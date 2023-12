Böller in den Briefkasten des Kinderschutzbundes geworfen

Der Briefkasten wird durch die Explosion total zerstört, die Hausfassade wird beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde in der Zeit von Freitag, 17.30 Uhr bis Samstag, 15.15 Uhr ein Böller in den Briefkasten des Kinderschutzbundes in der Mühlstraße geworfen. Durch die anschließende Explosion wurde der Briefkasten total zerstört und die Hausfassade durch herumfliegende Teile beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 600 € geschätzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise hierzu geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Krumbach (08282/905-0) zu melden. (AZ)