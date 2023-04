Krumbach

06:00 Uhr

Beim Wandern Braukunst-Geschichte und faszinierende Landschaften entdecken

Plus Dr. Peter Baier und Josef Gantner vom Krumbacher Heimatverein bieten auch in diesem Jahr wieder eine Reihe von Wanderungen an. Wann es losgeht und welche Höhepunkte es heuer gibt.

Welche Vielfalt an Brauereien und Bierkellern es einst in Krumbach gab: Walter Gleich hat dies vor Kurzem in einer umfassenden Chronik zusammengefasst. Eine Wanderung des Heimatvereins begibt sich mit Blick darauf auf Spurensuche. Weitere Ziele sind unter anderem das Eselsburger Tal, die Welt des Künstlers Erich Schickling bei Ottobeuren und das "unbekannte Krumbächle" im Grenzbereich der beiden Landkreise Günzburg und Unterallgäu. Im Gespräch mit unserer Redaktion schildern Josef Gantner und Dr. Peter Baier, die Projektbeauftragten des Krumbacher Heimatvereins für Wanderungen, was sie für die neue Wandersaison planen und wann es losgeht. Mitwandern können natürlich auch Interessierte, die nicht Mitglieder des Heimatvereins sind.

Ausgangspunkt für jede der Wanderungen ist in der Regel der Busbahnhof in der Nattenhauser Straße in Krumbach. Dort können sich Interessentinnen und Interessenten am Tag der jeweiligen Wanderung um 13 Uhr einfinden. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Von Krumbach aus fährt die jeweilige Gruppe dann zum Ausgangspunkt der Tour. Auch die Geselligkeit soll beim Wandern nicht zu Kurz kommen. So gibt es bei den Wanderungen Brotzeit- und Einkehrmöglichkeiten. Eine ungewöhnliche Wanderung ist für den Samstag, 1. Juli geplant. Der Schwerpunkt liegt im Krumbacher Stadtgebiet, die Wanderinnen und Wanderer bewegen sich auf den Spuren der Krumbacher Brauereigeschichte. Vorgesehen ist eine Führung durch Buchautor Walter Gleich, bei dieser Wanderung ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Details zu dieser Wanderung werden wie zu allen anderen Wanderungen einige Tage vor den Touren bekannt gegeben.

