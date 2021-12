Krumbach/Breitenthal

18:30 Uhr

Die Weihnachtsbotschaft im Kreis Günzburg in der Zeit der Corona-Krise

Vor einigen Tagen gab es in Breitenthal einen Stromausfall. Doch die Kirche, die durch einen anderen Stromkreis versorgt wurde, blieb erleuchtet. Dekan Bucher griff dies in seiner Predigt auf.

Plus Geistliche greifen im südlichen Landkreis Günzburg in ihren Weihnachtspredigten auch aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen wie die Impfdebatte auf.

Von Peter Bauer

Weihnachten - welche Botschaft ist das für uns in diesem von der Corona-Pandemie gezeichneten Alltag? Was bedeutet Glaube gerade in dieser Zeit für die Menschen? Heimische Geistliche griffen dieses Thema in ihren Predigten wiederholt auf. Dabei spielte auch die viel diskutierte Impfpflicht eine wichtige Rolle.

