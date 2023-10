Krumbach/Breitenthal

13:48 Uhr

Verkehrsunfälle in Krumbach und Breitenthal durch Unachtsamkeiten

In Breitenthal und in Krumbach hat es am Mittwoch gekracht.

In Mittelschwaben ereignen sich am Mittwoch zwei Unfälle. In Krumbach und Breitenthal kommt es nur zu Sachschaden ohne Verletzte.

Am Mittwoch gegen 13.10 Uhr hat sich in der Robert-Steiger-Straße in Krumbach ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 7000 Euro ereignet. Ein 25-jähriger Paketfahrer hielt laut Polizeibericht mitten auf der Straße an, um dann unvermittelt zurückzustoßen. Hierbei fuhr er gegen den hinter ihm ordnungsgemäß wartenden Pkw eines 60-Jährigen. Am selben Tag ereignete sich gegen 10.20 Uhr in Breitenthal auf der Neuen Straße ein Auffahrunfall mit einem Gesamtschaden von circa 5000 Euro. Zur Unfallzeit wartete laut Polizeibericht ein 24-Jähriger mit seinem Pkw verkehrsbedingt. Eine von hinten heranfahrende 29-jährige Pkw-Lenkerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den wartenden Pkw auf. Verletzt wurde niemand. (AZ)

