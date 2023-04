Krumbach, Breitenthal, Ziemetshausen

18:00 Uhr

Osterbotschaften: "Ohne Ostern macht Weihnachten keinen Sinn"

Osternacht Christus als Auferstandener, als Licht der Welt, symbolisiert die Osterkerze, die in den Ostergottesdiensten in Gemeinden auf der ganzen Welt angezündet wird. Unser Bild zeigt dieses Lichtanzünden in der Osternacht von Breitenthal mit Dekan Klaus Bucher (links) und Ministranten.

Plus Welche Osterbotschaften die heimischen Geistlichen formulierten. In ihren Predigten würdigen sie, wie Jesus durch seinen Tod am Kreuz und die Auferstehung allen Hilfe im Leben geben kann.

Von Annegret Döring

In Ostern steckt die ganze Hoffnung der Christenheit. In der ganzen Welt sind Christen an diesen Feiertagen miteinander verbunden. In der Quintessenz gleich, doch in der Auslegung der Worte doch unterschiedlich, formulieren dies Pfarrer und Priester. Die Redaktion gibt hier einige Osterworte aus der Region wider.

Warum sind wir eigentlich Christen? Diese zentrale Frage stellte der Krumbacher Stadtpfarrer Josef Baur an den Anfang seiner Osterpredigt. Längst sei es nicht mehr selbstverständlich, Christ zu sein. Für eine Religion dürfte es kaum hinreichend sein, als Moralanstalt der Gesellschaft oder als Sozialpartner des Staates in Erscheinung zu treten. Das Osterfest formuliere die christliche Antwort auf die Frage nach Gott und den Sinn des Lebens. Deshalb sei es das höchste Fest der Christenheit. An Ostern gehe es um das Wesentliche des Glaubens, also das, was zu der bewussten Entscheidung führen sollte, als Christen leben zu wollen. Wenn man sich wirklich vergegenwärtige, was der österliche Glaube an Liebe und Leben uns zusage, dann stärke das das eigene Rückgrat., denn nichts könne uns trennen von dieser Liebe Gottes, heiße es an einer Stelle der Bibel. Wenn Christen verhindern wollten, dass unsere sinnentleerte Welt vom Konsumbetrieb und von Meinungsmache ferngesteuert und immer mehr auseinandergetrieben werde, dann werde es mehr Osterglauben brauchen, so Baur. Christen glaubten an den Gott der Auferstehung, der immer wieder zuverlässig im Leben auf die Beine helfe.

