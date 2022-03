Krumbach

vor 17 Min.

Brücke bei SB Mayer in der Krumbacher Innenstadt wird saniert

Die Krumbächle-Brücke im Bereich von SB Mayer in der Krumbacher Innenstadt wird voraussichtlich im Jahr 2023 umfassend saniert.

Plus Wie die Planung für die wichtige Brücke in Krumbachs Zentrum aussieht und welche Sperrung 2023 geplant ist. Beim Einzelhandel gibt es Bedenken.

Von Peter Bauer

Es gibt größere Brücken in der Stadt, aber die Brücke über das Krumbächle im Bereich des Geschäfts SB Mayer in der Innenstadt ist wohl eine der bedeutendsten Krumbacher Überführungen. So ist es keine Überraschung, dass es um die Details der für 2023 geplanten Sanierung im Stadtrat eine umfassende Diskussion gab. Welche Folgen hat die Sperrung während der Bauarbeiten? Beim Einzelhandel gibt es Bedenken.

