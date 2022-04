Krumbach

vor 33 Min.

Brückensperrung in Krumbach: Die Innenstadt soll erreichbar bleiben

Die Krumbächle-Brücke im Bereich von SB Mayer in der Krumbacher Innenstadt wird voraussichtlich 2023 umfassend saniert.

Plus Die Werbegemeinschaft Krumbach bevorzugt mittlerweile eine Vollsperrung der Brücke bei SB Mayer. Wie sich der Einzelhandel in der Corona-Krise entwickelt hat.

Von Marc Hettich

"Die Sanierung ist notwendig", kommentiert Angelika Hosser den Stadtratsbeschluss zur Sanierung der Brücke bei SB Mayer in der Innenstadt. Die stellvertretende Vorsitzende der Werbegemeinschaft kommt gerade aus ihrem Italien-Urlaub zurück. In Genua ist 2018 eine Brücke eingestürzt. "Sowas wollen wir in Krumbach natürlich nicht", sagt sie augenzwinkernd. Das Gutachten und die Ausführungen von Eva Katzenschwanz vom städtischen Bauamt seien überzeugend gewesen. Und sie erläutert, warum sie mittlerweile eine Vollsperrung gegenüber einer Teilsperrung während der Bauzeit bevorzugt.

