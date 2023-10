Bub verletzt sich bei Sturz mit Fahrrad

Bei einem Fahrradsturz am Freitagmittag ist ein 15-Jähriger auf einem Waldweg bei Krumbach verletzt worden. Was die Polizei dazu berichtet.

Am Freitag gegen 12.20 Uhr erreichte die Polizei eine Mitteilung über einen Fahrradunfall. Ein 15-jähriger Bub war mit seinem Fahrrad auf einem Waldweg zwischen Nattenhausen und Krumbach unterwegs. Als er mit dem Vorderreifen in ein Schlagloch geriet, stürzte er über den Lenker auf den Schotter. Der Jugendliche wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Krumbach gebracht, so die Polizei. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden, so die Polizei. (AZ)