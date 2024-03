Krumbach

12:00 Uhr

Cantemus-Chor bringt zum Ulrichsjubiläum Gregorianik zu Gehör in Krumbach

Der Cantemus Chor mit seinem Chorleiter Dietmar Schiersner begeisterte bei seinem Konzert „Gregorianik plus. Musik aus Ulrichs Zeit lebt“ in der St. Ulrichskirche in Krumbach.

Plus Der Cantemus Chor lud zu einem Ein-Monatsprojekt mit anschließendem Konzert ein. Konzertkulisse war die St. Ulrichskirche in Krumbach.

Von Tanja Hille

Reinschnuppern in die Welt der Chormusik, dies ermöglichte der Cantemus Chor Krumbach und lud Interessierte zu einem Ein-Monatsprojekt ein: Wer gerne einmal die Probenarbeit des Cantemus Chores kennenlernen wollte, hatte in diesem Projekt Gelegenheit dazu. Interessierte Sängerinnen und Sänger wurden eingeladen für ein Konzert in der Krumbacher Ulrichskirche mitzuproben und mitzusingen.

Der Cantemus Chor ist eine engagierte Gruppe Sängerinnen und Sänger, die sich der Pflege anspruchsvoller Chormusik verschrieben hat. Mit einem breiten Repertoire von der Alten Musik bis zur Gegenwart gestaltet der Chor regelmäßig Konzerte und bereichert das kulturelle Leben in der Region. Im Cantemus Chor ist eine Reihe unterschiedlicher Chorformationen zusammengefasst: Den Kern des Chores bildet der Kammerchor, den Dietmar Schiersner 1987 gegründet hat und seither leitet. Der Große Chor probt in unregelmäßigen Abständen, beschränkt auf einzelne Projekte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen