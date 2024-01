Krumbach

12:30 Uhr

Cantemus-Chor macht den Wandel der Zeit singend in Krumbach erfahrbar

Plus Beim Neujahrskonzert des Cantemus-Chors in der Pfarrkirche St. Michael in Krumbach gab es Stücke aus verschiedenen Epochen. Eine Zeitreise.

Einfach innehalten, wunderschönen Stimmen zuhören, reflektieren, die Zeit vergessen: Sich diesen Moment zu nehmen, ist wie ein Geschenk. Gerade im kaum zweieinhalb Wochen alten Jahr mit all seinen guten Vorsätzen lohnt es sich, darüber nachzudenken, wie kostbar – da endlich – Zeit ist. Im musikalischen Kontext berühren damit verbundene Emotionen, Erfahrungen und Wahrnehmungen in besonderem Maße. „Der du die Zeit in Händen hast“ – was für ein passender Titel (nach einer ebenfalls dargebotenen Komposition von Johann Sebastian Lambertz) also für das Neujahrskonzert des Krumbacher Cantemus-Chores in der vollbesetzten St. Michaelskirche.

Der Ausdruck „Zeit-Reise“ ist im Falle des bejubelten und gefeierten Auftritts des Chores mit seinem Leiter Dietmar Schiersner in mehrfacher Weise treffend. War es nicht nur Musik aus sechs Jahrhunderten, sondern auch eine Begegnung mit dem Zeit-Gefühl früherer Epochen, das von tiefer Religiosität geprägt war, und das sich heute im Wandel befindet. „Zeit ist allgegenwärtig, ist schwer zu bestimmen“, meinte denn auch der Dirigent, der das hochkarätige Konzert mit eigenen Überlegungen begleitete.

