Krumbach

vor 52 Min.

Chorkonzert als Hommage an menschliche Nähe in Krumbach

Plus Die Schwäbische Chorgemeinschaft und der Augsburger Mozartchor begeisterten mit Solisten in der voll besetzten Stadtpfarrkirche St. Michael in Krumbach.

Von Manuela Rapp Artikel anhören Shape

"Gib mir Musik!": Mit dieser Zugabe eines Titels von Reinhard Mey lässt sich die Gefühlslage eines enthusiastischen Publikums nach einer "musikalischen Umarmung" vielleicht am bestens ausdrücken. Spürbar berührt schienen die Zuhörerinnen und Zuhörer in der Krumbacher St. Michaelskirche nach einem glänzenden, hochkarätigen Konzert, das durch seine musikalischen Botschaften aktueller nicht hätte sein können. Die Schwäbische Chorgemeinschaft präsentierte zusammen mit dem Augsburger Mozartchor, der Sopranistin Isabell Münsch, Peter Bader (Orgel/Piano) und Daniel Böhm (Bariton und Leitung) eine Hommage an menschliche Nähe, Solidarität und Zuversicht nach zwei Jahren Pandemie, die in einem emotionalen Finale endete.

