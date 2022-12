Comedy-Duo Hillu's Herzdropfa begeistert Krumbach

Plus Das schwäbische Comedy-Duo Hillu’s Herzdropfa kam extra von der Alb nach Krumbach und wusste die Zuschauer im Stadtsaal zu überzeugen.

"Humor ist die Lust zum Lachen, auch wenn’s uns zum Heulen ist." Zum Heulen war es keinem an diesem Samstagabend im Krumbacher Stadtsaal, ganz im Gegenteil. Das schwäbische Duo machte den Zuschauern gute Laune, es wurde herzlich und viel gelacht. Schon weit vor Beginn der Vorstellung war der Stadtsaal mit Besuchern gefüllt. Viele kannten das Duo schon und hatten ihr Programm schon in anderen Städten gesehen. Voller Erwartung sahen sie den Künstlern entgegen und sollten nicht enttäuscht werden.