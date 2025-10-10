Damen und Könige zu Besuch beim VdK Krumbach

Mit "Heute hören wir von Königen und Damen“, begrüßte Heidi Heberle, Frauenbeauftragte des VdK Krumbach, den Referenten Ralf Möckel, Vorsitzender des Schachclubs Krumbach. „Schach ist ein schöner Sport, genauer ein Denksport, der Konzentration, Ausdauer und logisches Denken erfordert und somit auch eine Bedeutung für die Gesundheit bis ins hohe Alter hat“, erklärte Möckel. Die Geschichte des Schachspielens reicht bis zu den alten Persern und Römer zurück. Erste Turniere fanden in Europa bereits im 17. Jahrhundert statt. Die aktuellen Regeln gelten seit Mitte des 18. Jahrhunderts. Alle zwei Jahre finden Weltmeisterschaften statt. In Russland wird Schach sogar in der Schule gelehrt. Sehr gute Spieler bestreiten sogar ihren Lebensunterhalt mit den Preisgeldern. Für Schach-Interessierte bietet der Schachclub Krumbach wöchentliche Treffen für Erwachsene aber auch Kinder an. Außerdem wurden an diesem Abend auch Häkeltechniken vorgeführt. Heberle wies noch auf die Veranstaltung am 14. November, den Jahresabschluss mit Märchen für Erwachsene, hin.

