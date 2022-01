Krumbach

06:30 Uhr

Darum wurden in Krumbach die Bäume am Wasserturm Ost gefällt

Versteckt zwischen Bäumen: So kennt man den Wasserturm Ost in Krumbach. Diese wurden nun gefällt.

Plus Der Hochbehälter im Krumbacher Wasserturm wird in diesem Jahr saniert. Als Vorbereitung wurden jetzt mehrere Bäume gefällt.

Von Piet Bosse

Am Wasserturm Ost an der Kreuzung Badweg/Kirchberg wurden vergangene Woche mehrere Bäume gefällt. Sie mussten weg, weil der Wasser-Hochbehälter unterhalb des Wasserturms saniert wird. Nach der Sanierung werden dort auch keine neuen Bäume stehen. So wird der Hochbehälter geschützt.

