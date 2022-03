Das Auge spielt mit: Besonders schöne Brettspiele vom "Spielzialisten"

Plus Spielzialist Marc Hettich aus Krumbach stellt diesmal Brettspiele vor, die besonders schön aussehen und sich gut anfühlen.

Brettspiele ziehen ihren Reiz nicht nur aus der Knobelei und dem Wettbewerb. Eine wichtige Rolle nimmt auch das Spielmaterial ein. Bei modernen Brettspielen bietet die Ausstattung häufig ein optisches und haptisches Erlebnis. Vier wunderschöne Vertreter stellen wir heute vor.