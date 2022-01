Das bedeutet der Sportzentrum-Bürgerentscheid für Krumbach

Plus Der Bürgerentscheid, der über Sanierung oder Neubau des Krumbacher Sportzentrums entscheiden sollte, ist durch. 62,9 Prozent stimmten gegen eine Sanierung.

Jetzt ist es also amtlich: Nach der Auszählung beim Bürgerentscheid steht fest, wie viele Krumbacher für einen Neubau und wie viele für eine Sanierung gestimmt haben. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,3 Prozent, sechs der 4295 Stimmen waren ungültig. 37,1 Prozent stimmten für "Ja" und damit für eine Sanierung, 62,9 Prozent stimmten für "Nein" und damit gegen eine Sanierung.