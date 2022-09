Das Busunternehmen BBS erhält mehr als sieben Millionen Euro vom Freistaat

Plus Bis 2031 sollen rund 100 Busse des Unternehmens Elektrofahrzeuge sein. Vor welchen Herausforderungen das Unternehmen und die gesamte Branche stehen.

Josef Brandner erzählt über seinen Urgroßvater, das Jahr 1926 und die Umstellung von Pferdekutschen auf Busse. "Das war eine wegweisende Entscheidung für das Unternehmen", sagt der Busunternehmer. Nun stehe für die Firma BBS Brandner eine weitere entscheidende Weichenstellung an. Bis 2031 sollen rund 100 Busse des Unternehmens auf Elektrobetrieb umgestellt werden. Das Unternehmen nachhaltiger machen: Brandner hat da für die nächsten Jahre klare Vorstellungen.