Darum gewinnt das Erntedankfest noch heute an Symbolkraft

Am Wochenende finden wieder Erntedankgottesdienste statt. Inzwischen geht es dabei auch um Nachhaltigkeit. Der alte Brauch gewinnt an Symbolkraft.

Erntedankfeste gibt es in fast allen Religionen und Kulturen durch die Jahrtausende hindurch. Bereits im Römischen Reich, im antiken Griechenland und in Israel waren Rituale zum Erntedank bekannt. Die Christen übernahmen den Brauch und integrierten ihn in den christlichen Glauben. Immer am ersten Sonntag im Oktober begehen die Christen beider Konfessionen bei uns das Erntedankfest.

Dabei danken die Gläubigen Gott für den Ertrag der Landwirtschaft und des Gartens und für die Bewahrung der Schöpfung. In der heutigen Zeit rückt auch immer mehr der Gedanke der Nachhaltigkeit, des Umweltschutzes und der Respekt vor der Natur in den Fokus. Gerade in Zeiten des Klimawandels mit den extremen Wetterbedingungen, wie dem trockenen Frühjahr und dem heißen Sommer dieses Jahr, zeigt sich, dass es den Menschen wichtig ist, dass die Natur erhalten bleibt. Ein alter Brauch, der an neuer Symbolkraft gewinnt.

Die Bräuche variieren von Erntekrone bis Körnerteppich

Je nach Region haben sich um das Erntedankfest verschiedene Bräuche entwickelt. In den Kirchen werden die Früchte der Erde und der menschlichen Arbeit auf dekorative Weise am oder um den Altar aufgestellt. Dabei entstehen teilweise richtige Kunstwerke, wie etwa Körnerteppiche, die religiöse Motive darstellen. Auch eine Erntekrone, die Wochen vor dem Erntedankfest aus den verschiedenen Getreidesorten wie Gerste, Weizen, Roggen und Hafer mühsam von Hand gebunden werden muss, darf vielerorts nicht fehlen. Sie symbolisiert die Macht der Natur. Sämtliche Früchte und Gemüsesorten, die auf dem Feld und im Garten wachsen, und dann geerntet wurden, werden dann in Körben liebevoll drapiert und mit Blumen der Jahreszeit geschmückt. Auch alte bäuerliche Gerätschaften wie Dreschflegel, Holzrechen, Leiterwagen oder ein Pflug sind oft mit in die Dekoration einbezogen. Diese sollen auf die menschliche Arbeit hinweisen.

Der Schmuck aus Getreide, Körnern oder Obst zeigt oftmals auch religiöse Motive. Foto: Gerhard Heinisch

Das Fest schärft das Bewusstsein für Dankbarkeit

Es ist immer wieder schön mit anzusehen, wenn Kinder mit großen Augen die Vielfalt der heimischen Früchte und Gemüsesorten entdecken, die an so einem Erntedankschmuck vorhanden sind. Um so einen schönen und umfangreichen Erntealtar aufzubauen, braucht es auch viele helfenden Hände. Oft sind es die Mitglieder des örtlichen Obst- und Gartenbauvereins, die sich beim Aufbauen des Erntealtares engagieren und dem Mesner oder der Mesnerin helfen.

Früher war es selbstverständlich, dass diese Arbeiten von Bäuerinnen oder Landfrauen gemacht wurden. Ihnen war es ein Bedürfnis, für eine gute Ernte zu danken: War man doch darauf angewiesen, ausreichend Nahrung für Mensch und Tier für den kommenden Winter ernten zu können. Vom Frühjahr bis zum Herbst waren die Bauern mit ihren Knechten und Mägden auf den Feldern beim Arbeiten zu sehen. Das Korn aussäen, die Rüben hacken, das reife Korn mähen – das alles wurde mühevoll von Menschenhand erledigt. Das gemähte Korn aufzuladen, dann auf dem Hof zu dreschen und an den richtigen Platz zu bringen waren schweißtreibende Arbeiten.

Doch mit dem Einsatz von immer größeren Maschinen, die die schweren, körperlichen Arbeiten des Menschen erleichtern oder gänzlich ersetzen, wie auch dem globalen Handel, ist den Menschen in den letzten Jahrzehnten vieles viel zu selbstverständlich geworden. Alles ist zu jederzeit im Handel zu kaufen. Im Zeitalter des Überflusses kann das Erntedankfest aber wieder das Bewusstsein für Dankbarkeit schärfen. In diesem Sinne werden viele Erntealtäre in den Tagen nach dem Erntedankfest gleich wieder abgebaut und die Gaben entweder an bedürftige Personen in der Gemeinde weitergegeben oder an karitative Einrichtungen wie den örtlichen Tafelkreis gespendet. Mancherorts wird das Gemüse von fleißigen Händen gekocht und als Erntedanksuppe am nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst gegen eine Spende angeboten.

Seit vielen Jahren veranstaltet das Katholische Landvolk am Erntedanksonntag die Aktion "Minibrot". Mit dem Erwerb von kleinen Brötchen gegen eine Spende werden kleinbäuerliche Familien in Uganda und Argentinien unterstützt. Erntedank ist heute nicht mehr nur ein Tag, um Danke zu sagen für all das, was wir zum täglichen Leben brauchen, sondern auch an die Menschen zu denken, denen es nicht so gut geht und die auf unsere Unterstützung angewiesen sind. Und um auf die Bewahrung der Schöpfung zu achten, damit die Menschen auch in Zukunft noch genug zu essen haben.