Das erwartet Besucherinnen und Besucher der Krumbacher Festwoche

Die 65. Krumbacher Festwoche vom 1. bis 10. September ist jedes Jahr ein Highlight im Veranstaltungskalender. Was ist geboten? Und was kostet die Maß Bier?

Die 65. Krumbacher Festwoche des veranstaltenden Musikvereins Krumbach steht in den Startlöchern: Vom 1. bis 10. September wartet auf die Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände im Herzen Krumbachs ein vielfältiges Programm. Mit einer Ausstellung, mit einem Standkonzert, einem Aufzug und dem traditionellen Bieranstich durch Bürgermeister Hubert Fischer wird das Fest am Freitag, 1. September, offiziell eröffnet. Wie der Vorsitzende des Musikvereins, Tobias Ehrmann, im Namen des Organisationsteams und allen aktiven Musikerinnen und Musiker berichtet, freut man sich auf fröhliche und unterhaltsame Tage.

Die Maß Bier kostet auf der Krumbacher Festwoche über zehn Euro

Der Vorsitzende lässt wissen, dass man bereits bestens vorbereitet in diese Festwoche geht. Große Veränderungen im Programmablauf wird es nicht geben – man setzt auf Bewährtes, und vor allem soll sich ein Stück Brauchtum und Heimat während der neun Tage wieder finden. Laut Festwirt Christoph Bader wird in diesem Jahr die Maß Bier 10,40 Euro kosten. Christoph Bader selbst wird eine umfangreiche Getränke- und Speisekarte bieten, und auch die Optik im Festzelt wird sich etwas verändern. Jedenfalls, so Ehrmann und Bader, solle es gemütlich werden im Festzelt. Mit einem umfangreichen Unterhaltungsprogramm für Jung bis Alt.

Schon Tradition hat zu Beginn der Festwoche die Ausstellung in der Sparkasse: Am Freitag wird um 18 Uhr die Ausstellung zum Thema „100 Jahre Stadtsaal Krumbach“, Ausrichter ist der Krumbacher Heimatverein, eröffnet. Der Stadtsaal war über die Jahre hinweg ein wichtiger kultureller Ort für zahlreiche Veranstaltungen und hat mit seiner Entstehung Stadtgeschichte geschrieben. In der guten Stube, auf dem Marktplatz, gibt es ab 18.45 Uhr ein Standkonzert des Musikvereins. Und anschließend ziehen die Stadtteilkapellen in einem Sternmarsch ein, bevor es in einem Aufzug ins Festzelt geht, wo dann Bürgermeister Hubert Fischer, mit dem traditionellen Bieranstich die Festwoche offiziell eröffnet. Für gute musikalische Stimmung wird der gastgebende Musikverein selbst sorgen.

Nach dem Konzert auf dem Marktplatz marschierten die Kapellen vergangenes Jahr Richtung Festzelt. Foto: Peter Bauer (Archivbild)

Das Wochenende beginnt bereits um 15 Uhr mit dem Volksfestbetrieb und auf dem Vergnügungspark – während ab 19.30 Uhr am Samstagabend „Partyalarm“ mit der Spitzenband Allgäupower bei freiem Eintritt angesagt ist. Überhaupt sind alle Veranstaltungen während der Festwoche kostenlos. Am Sonntag, 3. September, hat die Blasmusik Vorrang: Der ASM-Bezirk 11 Krumbach lädt zum Musikantenstammtisch ein, der vom Musikverein Edenhausen umrahmt wird. Nachmittags spielt eine Besetzung des Musikvereins und am Abend ab 17.30 Uhr der Musikverein Babenhausen.

Verschiedene Musikvereine spielen im Krumbacher Bierzelt

Weiter geht es am Dienstag mit dem Tag der Vereine, der Musikverein spielt selbst, und ab 21.30 Uhr wird das Brillantfeuerwerk sicher wieder ein Höhepunkt der Festwoche. Der Mittwoch steht unter dem Motto Familien- und Seniorennachmittag, begleitet im Festzelt von der Gruppe Blechbagasch, und auf dem Vergnügungspark gibt es sowie im Festzelt verbilligte Preise. Beim Abend der guten Nachbarschaft kommen die Blasmusik-Liebhaber auf ihre Kosten, wo Allgäu 6, ein Spitzenorchester, Blasmusik vom Feinsten serviert. Der Donnerstag beginnt um 19 Uhr mit Party- und Tanzmusik mit Bartender´s Best.

Zu einem festen Bestandteil der Festwoche gehört am Freitag dann der Tag der Betriebe, Behörden und Bürger aus nah und fern: Dazu sorgen für zünftige Blasmusik die Ziemetshauser Musikanten. Das zweite Wochenende „startet“ am Samstag um 9 Uhr mit dem Kinderflohmarkt durch den Kinderschutzbund, ab 15 Uhr ist wieder Volksbetrieb, und ab 19.30 Uhr sorgen The Mercuries für den nötigen Partysound. Zu Ende geht die Festwoche am Sonntag, 10. September, mit einem Festgottesdienst um 10.15 Uhr im Festzelt, den der Musikverein Billenhausen mit anschließendem Frühschoppenkonzert gestaltet, und den endgültigen Schlusspunkt setzt der Musikverein Krumbach selbst.