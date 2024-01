Krumbach

Das Hallenbad am SKG Krumbach macht dieses Schuljahr nicht mehr auf

Plus Eigentlich hätte man ab Januar drin schwimmen können sollen, doch in diesem Schuljahr wird das nichts mehr im Hallenbad im Simpert-Kraemer-Gymnasium in Krumbach.

Von Annegret Döring

Der Badebetrieb hätte nach Angaben des Landratsamts eigentlich ab Januar 2024 wieder möglich sein sollen im kleinen Hallenbad im Simpert-Kraemer-Gymnasium in Krumbach. So war es Vereinen und der Schule noch im Herbst mitgeteilt worden. Doch nun ist alles ganz anders. Auf Nachfrage der Redaktion beim Landratsamt in Günzburg, dem Sachaufwandsträger der Schule, heißt es: "Im Schuljahr 2023/24 ist nicht mehr mit der Aufnahme des Schwimmbetriebs zu rechnen."

Das ist bitter für Vereine wie die Wasserwacht, die hier normalerweise ihr Training absolviert, ebenso für den Schulbetrieb, der eigentlich Schwimmunterricht im Rahmen des Fachs Sport vorsieht. Besonders im sogenannten Sport-Additum fürs Abitur, was den früheren Leistungskursen in der Oberstufe ähnlich ist, sind die Schülerinnen und Schüler auf das Hallenbad angewiesen. Den Vereinen und der Schule sei die Thematik der Sanierungsverzögerung inzwischen mitgeteilt worden.

