Krumbach

vor 20 Min.

120 und noch gut Schuss: Das Hürbener Feuerwehrhaus hat eine lange Geschichte

Plus Das Hürbener Feuerwehr-Requisitenhaus wurde kurz nach der Vereinigung von Krumbach und Hürben vor 120 Jahren gebaut und zeigt sich noch immer in guter Verfassung.

Von Hans Bosch

„Die zu Feuerlöschzwecken vorhandenen Maschinen und Geräte der Gemeinde Hürben sind bisher theils in einem hierzu bereit gestellten Raume des Armen- und Krankenhauses, theils in mehreren gemietheten Lokalen untergebracht. Es soll deshalb ein eigenes Gebäude errichtet werden, das die sämmtlichen Feuerlöschrequisiten in sich aufnimmt.“ So lautet der einstimmige Beschluss des achtköpfigen Gemeindeverwaltungsrats Hürben vom 10. August 1902. Es soll also noch ein eigenes Feuerlöschrequisiten-Gebäude gebaut werden, obwohl bereits feststand, dass sich Hürben am 1. Oktober offiziell mit dem Nachbarn Krumbach vereinigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .