Krumbach

18:15 Uhr

Das ist bei der Mittelschwabenschau KRU geboten

Die KRU nimmt Gestalt an. Unser Bild zeigt Organisator Hans-Peter Ziegler (Dritter von links) mit (von links) Josef, Alexander und Michael Fäustle (Firma Fäustle Zelte).

Plus Der Aufbau der KRU hat begonnen, rund 110 Aussteller werden sich präsentieren. Wann die KRU eröffnet wird und welche Höhepunkte geplant sind.

Das "Ereignis des Jahres" in Krumbach: Nicht selten wird die Mittelschwabenschau KRU so bezeichnet. Die Aufbauarbeiten für die KRU auf den Freiflächen rund um den Stadtsaal haben begonnen, Organisator Hans-Peter Ziegler bringt derzeit letzte noch ausstehende Detailplanungen auf den Weg. Eröffnet wird die KRU am Samstag, 30. September. Bis zum Dienstag, 3. Oktober präsentieren sich rund 110 Aussteller mit einem vielfältigen Programm.

Hans-Peter Ziegler, der Vorsitzende des Krumbacher Gewerbe- und Handelsvereins, hat vor etwa einem Jahr mit den ersten Vorplanungen für die Schau begonnen. Allein dieser Zeitansatz lässt ahnen, welche Dimension die KRU annehmen wird. Zuletzt fand die KRU im Jahr 2019 statt. Bereits zum fünften Mal organisiert Ziegler die KRU federführend. Die Ausstellung wird am Samstag, 30. September, um 10 Uhr im Gastrozelt eröffnet. Anders als bei früheren Veranstaltungen wird es diesmal keine Festredner aus den Bereichen Bundes- und Landespolitik geben. Ziegler betont, dass sich die KRU angesichts der Landtagswahl am 8. Oktober "politisch neutral" präsentieren möchte. Zur Eröffnung kommen Landrat Dr. Hans Reichhart und Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer.

