Das ist beim Bandprojekt für Jugendliche in Krumbach geplant

Der 23-jährige Alexander Hofmann, Schüler der Berufsfachschule für Musik in Krumbach, sucht das Zusammenwirken mit Jugendlichen ab der 8. Klasse.

Wer hört nicht gerne Musik? Gerade im jungen Alter bietet Musik oft die Möglichkeit abzuschalten, ist aber auch eine Ausdrucksform für die eigenen Gefühle. Die unterschiedlichsten Geschmäcker lassen sich in den verschiedenen Musikgenres wiederfinden. Alleine Musik hören ist natürlich schön, doch gemeinsam Musik produzieren – das ist doch noch viel interessanter. In Krumbach ist derzeit ein neues Musikprojekt geplant. Hierfür werden nicht viele Vorkenntnisse benötigt. Man muss Musik mögen und Interesse daran haben, gemeinsam an einer Idee zu arbeiten.

Der 23-jährige Alexander Hofmann, Schüler der Berufsfachschule für Musik in Krumbach, plant im Rahmen seines Leistungskurses ein Bandprojekt für Jugendliche ab der 8. Klasse. Für seine Abschlussprüfung in diesem Kurs hat er die Ambition, junge Menschen zusammenzubringen, um mit viel Kreativität etwas Neues zu schaffen.

Von Hip-Hop bis Klassik

Zur Unterstützung hat er sich an die Jugendpflege Krumbach gewandt. Gemeinsam werden nun Interessierte gesucht, die Lust darauf haben, sich musikalisch zu verwirklichen. Dabei ist es nicht einmal notwendig, dass Kenntnisse beim Spielen eines Instrumentes vorhanden sind. Ganz unkompliziert lassen sich bei dem Projekt die Basics von verschiedenen Instrumenten lernen. Ziel ist es, dass gemeinsam musiziert wird und am Ende vielleicht sogar ein eigener Song entsteht, welcher aufgenommen oder auch bei einer Veranstaltung vorgetragen werden kann. Gesucht werden also auch Schüler und Schülerinnen, die gerne singen. Ob Hip-Hop, Klassik, Pop, Rock oder andere Genres – welche Musikrichtung es werden soll, bleibt ganz den Mitwirkenden überlassen.

Zusammen wird so ein Song geschrieben und passende Instrumente probiert. Wer selbst schon ein Instrument spielt, ist natürlich im Vorteil und kann dieses gerne mitbringen. Das Wichtigste dabei ist, Spaß zu haben beim gemeinsamen Musizieren.

Ein erstes Info- und Kennenlerntreffen findet am Freitag, 10. Februar, ab 15 Uhr im Jugendzentrum Krumbach in der Hans-Lingl-Straße 11 statt. Hier lässt sich ganz unverbindlich Informationen einholen und überlegen, in welche Richtung das Projekt gehen kann. Wer Interesse hat, kann sich auch gerne bei Alexander Hofmann unter der E-Mail hofm.alex@icloud.com oder bei Jugendpflegerin Melissa Niedermair unter der Nummer 0157/ 58077139 melden. Diese hätte schon ein paar Ideen, bei welchen Veranstaltungen der Jugendpflege ein Auftritt möglich wäre.