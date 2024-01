Das ist der Zeitplan für das Hallenbad im Krumbacher Sportzentrum

Plus Der Stadtrat lotet eventuell im April die Reparaturmöglichkeiten aus. Warum sich der Bürgermeister nicht auf einen Zeitpunkt für eine Wiedereröffnung festlegen will.

Wie geht es weiter mit dem seit Langem geschlossenen Hallenbad im Krumbacher Sportzentrum? Bürgermeister Hubert Fischer kündigt auf Nachfrage unserer Redaktion an, dass die weitere Vorgehensweise eventuell im April Thema im Stadtrat sein könnte. Er betonte, dass es im Hallenbad nicht um eine umfassende Sanierung, sondern um eine Reparatur der notwendigsten Dinge gehe, um das Bad für etwa "fünf bis sechs Jahre" noch einmal in Betrieb zu nehmen. Fischer sprach auch darüber, warum er derzeit keinen konkreten Zeitpunkt für die Wiederinbetriebnahme nennen kann.

Eine Reparatur des Bades im Sportzentrum? Diese Perspektive hatte sich im November vergangenen Jahres für viele durchaus unerwartet eröffnet. Der Stadtrat beschloss, den geplanten Neubau des Sportzentrums mit Hallenbad, Mensa und Sporthalle auf unbestimmte Zeit zurückzustellen. Vorrang hat jetzt die Sanierung der Mittelschule. Diese soll parallel zur Sanierung der Realschule (hier ist der Landkreis Günzburg der Träger) in Angriff genommen werden.