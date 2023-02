Krumbach

16:22 Uhr

Das ist dran an den Gerüchten zur Kaufland-Schließung in Krumbach

Das Kaufland in Krumbach. Rechts im Bild ist die Leidescher Mühle zu sehen.

Plus Immer wieder wurde in Krumbach zuletzt über die angebliche Schließung von Kaufland spekuliert. Der Grundstücksbesitzer Tobias Leidescher sagt jetzt, was Sache ist.

Von Sophia Huber Artikel anhören Shape

Schon seit einigen Wochen brodelt in Krumbach die Gerüchteküche, dass Kaufland zum Jahresende schließen wird. Der Supermarkt in der Brühlstraße ist eine beliebte Einkaufsmöglichkeit, nicht nur für Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt. Auch die Redaktion hat von diesen Gerüchten erfahren. Und beim Eigentümer des Grundstücks, Tobias Leidescher, nachgefragt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen