Das Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasium hat zwei neue Partner

Plus Die Software-Firma XITASO, das Dominikus-Ringeisen-Werk und das Krumbacher Gymnasium wollen eng zusammenarbeiten. Welche Möglichkeiten es gibt.

"Informatik und Inklusion": Das ist die Kombination für zwei neue Schulpartnerschaften des Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasiums mit dem Ursberger Dominikus-Ringeisen-Werk und dem Augsburger Software-Entwickler XITASO.