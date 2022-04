Das Krumbacher Gymnasium musiziert zugunsten der Ukraine-Hilfe

Das Simpert-Kraemer-Gymnasium gestaltet eine musikalische Andacht in Maria Hilf. Die gesammelten Spenden kommen der Nothilfe für Menschen in der Ukraine zugute.

Als ebenso abwechslungsreich wie anregend erwies sich die musikalische Andacht, die das Simpert-Kraemer-Gymnasium in der Stadtpfarrkirche Maria Hilf in Krumbach vor etwa 200 Besuchern gestaltete. Gemeinsam mit Diakon Professor Rupert Scheule, der verschiedene geistliche Impulse beisteuerte, brachten die Schüler unter der Leitung ihrer Lehrkräfte nicht nur das Gelernte gekonnt zur Geltung, sondern auch ihre Sehnsucht nach Frieden und Versöhnung zum Ausdruck. Dem aktuellen Anlass geschuldet, werden die an diesem Abend gesammelten Spendengelder ausschließlich zur Unterstützung von geflüchteten Menschen in der Ukraine zur Verfügung gestellt.

Diakon Scheule richtete den mitwirkenden Kindern und Jugendlichen die Grüße von Stadtpfarrer Georg Schneider aus. Zur Freude über die - nach über zwei Jahren Pandemie - sich wieder eröffnenden Möglichkeiten zur Begegnung geselle sich nun aber "der schiere Schrecken angesichts von Krieg und Leid in unserer Nachbarschaft". Umso passender war die musikalische Eröffnung der Andacht, das von der SKG-Band unter der Leitung von Berthold Leicht beherzt interpretierte Friedensgebet "Dona nobis pacem", welches der niederländische Musiker Kees Vlak (1938-2014) mit sanft-ruhiger Melodie ausgestattet hat.

Von Vlak, der auch als "Alfred Bösendorfer" komponiert hat, stellte die Band auch "Giudita" vor, ein lieblich-romantisches Stück, das durch ein Klarinettensolo von Lina Ehrmann (Q12) fein veredelt wurde. Mit einem vom Siebtklässler Konstantin Saloustros einfühlsam interpretierten Solo an der E-Gitarre wurde "The Messiah Will Come Again" präsentiert, ein einprägsamer Song, den auch Rock- und Blues-Virtuose Gary Moore (1952-2011) bekannt gemacht hat.

Leon Dempf an der Kirchenorgel in Maria Hilf in Krumbach

Schöne popmusikalische Ausflüge unternahm das Orchester des SKG unter der Leitung von Peter Kovac. "Can You Feel the Love Tonight" (von Elton John) und "Good Night" (von John Lennon und Paul McCartney) wurden in einschmeichelnder Manier serviert, ehe das "Largo" aus Georg Friedrich Händels Oper "Xerxes" in präzisem Zusammenspiel die kontrastreiche Musikauswahl an diesem Abend nachhaltig untermauerte. Der 14-jährige Leon Dempf (8c) glänzte an der Kirchenorgel mit einer hochgradig professionellen Interpretation des wohl berühmtesten Orgelwerkes der Musikgeschichte, indem er Johann Sebastian Bachs "Toccata und Fuge in d-moll" klangvoll den Kirchenraum füllen ließ.

"Gott, gib unseren Kindern und Jugendlichen, die durch schwierige Monate gegangen sind, Mut und Zuversicht für Neuanfänge und neue Aufbrüche", drückte Diakon Scheule im Gebet den Wunsch aus, dass es nach 25 Monaten, in denen es nur wenige Spaß-Momente gegeben habe, wieder mehr Gelegenheiten zur Gemeinschaft geben solle. Mit Elan und viel Freude trat der Große Chor des Gymnasiums unter der Leitung von Jochen Schwarzmann in Erscheinung.

Er rundete das musikalische Programm harmonisch ab: mit den Musical-Nummern "Hail Holy Queen" und "I Will Follow Him" aus "Sister Act" sowie mit den melodiösen Songs "Only You" (von Depeche Mode-Mitglied Vince Clarke) und "You Raise Me Up" des US-Sängers Josh Groban. Jürgen Groß (Gitarre) und seine Mitmusiker setzten mit "Il cantico della creature", dem Sonnengesang des Heiligen Franziskus in der Vertonung durch Angelo Branduardi, den adäquaten Schlusspunkt, der durch das Gebet um die Hilfe Gottes für ein verantwortungsvolles Handeln in Verantwortung für unsere Erde ergänzt wurde.

Schulleiter Norbert Rehfuß dankte allen Beteiligten "für einen wunderbaren Abend und für geistliche Impulse" und verwies auf den guten Zweck der Spendensammlung. Nach dem gemeinsamen Schlusslied "Wo Menschen sich verbünden, den Hass überwinden" (Gotteslob 836) wurden alle an dieser musikalischen Andacht Mitwirkenden mit verdientem, lang anhaltendem Applaus belohnt.

Aktion des Simpert-Kraemer-Gymnasiums: 2400 Euro Spenden

Schülerinnen der Klasse 9d drückten in Fürbitten ihre angesichts einer Vielzahl von aktuellen Problemen und dramatischen Veränderungen großen Sorgen um Frieden, Gesundheit und Umwelt aus. Diakon Scheule informierte darüber, dass die Spenden des Abends der Flüchtlingshilfe im Erzbistum Ivano-Frankivsk in der West-Ukraine zugutekommen. Dort bemüht sich ein Krisenstab um den Kaplan Markian Bukatchuk, in zu Aufnahmeorten für Binnenflüchtlinge umfunktionierten Räumlichkeiten (Schule, Priesterseminar) die Situation vor Ort zu verbessern und die Not zu lindern. Dass die musikalische Andacht des SKG in Maria Hilf die stattliche Spendensumme von 2400 Euro erzielte, fügte dem an feinen Darbietungen und an anregenden Gedanken und Gebeten reichen Abend noch den beglückenden Aspekt hinzu, einen sinnvollen Beitrag für Menschen in der Ukraine geleistet zu haben.