Das Krumbacher Pfarrheim St. Michael: Ein Ort der Begegnung

Plus Das Haus St. Michael in Krumbach blickt auf eine über 40-jährige Geschichte zurück. Faschingsbälle, Tafel oder Blutspende: Genutzt wird es zu verschiedensten Zwecken.

Fast jede Pfarrgemeinde hat ein eigenes Pfarrheim, indem sich die verschiedenen Gruppen und Gremien regelmäßig treffen. Entstanden sind die Pfarrheime nach dem 2. Vatikanischen Konzil, das die Mitarbeit und Verantwortung der Laien in den Pfarrgemeinden förderte. Zuerst trafen sich die Gruppen privat, in einer Gaststätte oder auch am Abend in Schulgebäuden. In dieser Aufbruchsstimmung wurde aber auch bald klar, dass sich diese Räumlichkeiten oft als zu klein erwiesen, da sich hierzu doch viele Menschen trafen. So wuchs bald der Gedanke ein eigenes Haus zu bauen oder zu erwerben, in dem sich die verschiedensten Gruppen treffen und auch Vorträge abgehalten werden konnten. So auch in Krumbach.

